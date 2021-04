Oficial: Tottenham anuncia saída de José Mourinho

Tottenham confirmou esta terça-feira o despedimento de José Mourinho, depois de a notícia ter sido avançada pela imprensa desportiva inglesa. Em comunicado oficial publicado nas redes sociais e no site do clube, Daniel Levy, presidente dos spurs, anunciou ainda que a equipa técnica João Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra também estará de saída do clube.





"José e a sua equipa técnica estiveram connosco em alguns dos momentos mais desafiantes do clube. José é um verdadeiro profissional que demonstrou enorme resiliência durante a pandemia. A nível pessoal, gostei de trabalhar com ele e lamento que as coisas não tivessem acontecido. Não funcionou como ambos tínhamos imaginado. Ele será sempre bem-vindo aqui e gostaríamos de agradecer-lhe a ele e à sua comissão técnica pela sua contribuição", pode ler-se.No mesmo comunicado, o Tottenham informa que é Ryan Mason, antigo médio internacional inglês, quem vai assumir provisoriamente o comando técnico da equipa como treinador interino, orientando desde já a sessão de treinos desta segunda-feira. Chris Powell também integrará esta nova equipa técnica.