Elogios à atenção do Benfica: «O Vertonghen é um gajo que quando está lesionado só quer treinar»

No documentário 'All or Nothing', que mostra de forma detalhada e nunca antes vista a temporada 2019/20 do Tottenham, há um pormenor que deixará os adeptos do Benfica certamente entusiasmados. Logo à chegada aos spurs, José Mourinho pediu a João Sacramento para tirar o pulso ao balneário sobre os jogadores que teria ao seu dispor e aquilo que se ouviu de Jan Vertonghen mostra bem a sua ética de trabalho.





"Disseram-me que o Vertonghen é um guerreiro. E que é um gajo que quando está lesionado só quer jogar, treinar, que vai ao limite", disse João Sacramento na conversa com Mourinho, na qual revelou, para surpresa do técnico, quem é o jogador mais influente no balneário: Moussa Sissoko. Aí, ao saber disso, Mourinho soltou um bem perceptível "f***-se!".Nessa mesma abordagem, Mourinho falou ainda de Eric Dier. "É o único gajo que gosta de viver no conflito durante o jogo".