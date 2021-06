Paratici já queria Nuno para a Juventus e agora está perto de o colocar no Tottenham

O portal 'football.london' avança que Nuno Espírito Santo pode ser oficializado como novo treinador do Tottenham na próxima semana. O português é o preferido de Fabio Paratici, o novo diretor desportivo dos spurs, que aparentemente já tinha o ex-técnico do Wolverhampton debaixo de olho quando estava na Juventus.





O presidente Daniel Levy quer um treinador que assuma os valores do clube e que aposte na formação. E teme que o português possa vir a ser comparado com José Mourinho...Mas Paratici acredita que Nuno Espiríto Santo é o homem certo. Isto depois de já ter falado com Antonio Conte, Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso, Julen Lopetegui...Segundo o mesmo portal, as negociações com o português avançaram nas últimas horas e o treinador pode ser anunciado na próxima semana, antes do arranque da pré-época, marcado para o dia 5 de julho.