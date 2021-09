Paulo Fonseca revela motivo pelo qual não rumou ao Tottenham: «Tenho princípios...»

Paulo Fonseca esteve perto de rumar ao Tottenham no último verão, mas a transferência não aconteceu e acabou por ser Nuno Espírito Santo o eleito para ocupar o cargo de treinador. O ex-técnico da Roma revelou esta quinta-feira porque é que não rumou ao clube londrino: o facto do novo diretor geral dos spurs preferir um treinador que privilegiasse um futebol mais defensivo.





"O acordo estava fechado. Estávamos a preparar a pré-época e o Tottenham queria um treinador ofensivo. Não foi anunciado mas planeámos jogadores para a pré-temporada. Mas as coisas mudaram quando chegou o novo diretor geral [Fabio Paratici], não concordámos com algumas ideias e ele preferiu outro treinador", começou por referir ao 'The Telegraph'."Tenho alguns princípios. Quero treinar grandes equipas, mas quero o projeto certo e um clube onde as pessoas acreditem nas minhas ideias e na minha forma de jogar e isso não aconteceu com o diretor geral. Foi o que o presidente [Daniel Levy] e o diretor desportivo [Steve Hitchen] pediram: construir uma que pudesse jogar futebol atraente e ofensivo e eu estava pronto para isso. Não consigo ser diferente", contou, dando exemplos com os clubes anteriores onde treinou."Todas as minhas equipas jogavam assim. Na Roma e no Shakhtar nunca pedi para defenderem perto da área, frente a equipa grandes na Liga dos Campeões", vincou, deixando uma garantia: "A melhor forma de defender é ter a bola."Questionado sobre se um dia irá treinar uma equipa da Premier League, Paulo Fonseca foi taxativo. "Não posso dizer que a minha forma de treinar é perfeita para a Premier League, porque nunca lá trabalhei, mas acredito nisso, porque há equipas mais abertas e onde há espaço para desenvolver o meu estilo de jogo", frisou.