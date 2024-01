Pedro Porro: «Eu e os adeptos do Sporting temos uma relação especial»

Pedro Porro não esquece a passagem pelo Sporting, ou não tivesse vivido em Alvalade alguns dos melhores anos da carreira. O jogador do Tottenham, de 24 anos, diz mesmo que foi em Portugal que 'explodiu'."Que tive em Lisboa? A confiança que não tive em Valladolid. Isso é tudo. Quando cheguei ao Sporting tive confiança desde o primeiro minuto. E quanto te dão confiança, o teu trabalho 'explode'", refere o defesa espanhol, que não esquece os adeptos leoninos. "Vou a Portugal e toda a gente, os adeptos do Sporting, adoram-me e eu adoro-os a eles. Sempre que posso vou vê-los. Temos uma relação especial e isso também foi importante."No inverno de 2023 Porro trocou o Sporting pelo Tottenham - então liderado por Antonio Conte - e não esquece o primeiro jogo com a camisola dos spurs. "Todo o começo tem coisas boas e coisas más. Quando cheguei joguei logo no fim de semana. E foi um jogo horroroso, não apenas da minha parte, mas de toda a equipa. Perdemos por 4-1 em Leicester e as críticas vieram de todo o lado..."Mas o Tottenham desse tempo não é o mesmo de agora. A equipa chegou a liderar a Premier League esta época e tem vindo a ter bons desempenhos sob a liderança de Ange Postecoglou. "Resumindo, somos uma família. Não estou a dizer que com o Conte não fôssemos, mas quando cheguei as coisas estavam um bocado tensas, o que é normal quando a época não corre tão bem. O nosso objetivo é fazer as coisas bem no dia a dia e naquela altura isso não estava a acontecer. Agora estamos bem, o trabalho que estamos a desenvolver, principalmente o do treinador, reflete-se em campo. O Ange [Postecoglou] formou uma família e isso é importante para todos."E estará Pedro Porro no seu melhor momento da carreira ou ainda vai ter de superar o que fez no Sporting?"Depende do ponto de vista. No Sporting rendi muito, mas é diferente. A Premier League é o melhor campeonato do Mundo e, pela forma como joguei no início da temporada, duvido [que esteja melhor do que em Alvalade]. No Sporting marcava algum golo ou dava uma assistência a cada três ou quatro jogos. Aqui estou a jogar de forma mais constante... Mas no Sporting tive dois anos magníficos e hoje posso dizer que estou um pouco abaixo do nível que tinha lá. Todavia, estou cada vez melhor e isso é importante para mim."