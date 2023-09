Perisic sofre lesão grave e deve desfalcar Tottenham até final da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional croata Ivan Perisic, do Tottenham, sofreu uma lesão complexa no ligamento cruzado anterior no joelho direito e vai ser operado, pelo que deverá falhar o resto da temporada, anunciou esta quarta-feira o emblema da Liga inglesa.

"Podemos confirmar que Ivan Perisic sofreu uma lesão complexa no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. O experiente internacional croata lesionou-se durante um treino sem contacto e será submetido a uma cirurgia", escreveu o clube londrino no seu sítio oficial na Internet.

O Tottenham adiantou ainda que o extremo, de 34 anos, iniciará posteriormente "a reabilitação com a equipa médica e deverá ficar afastado dos relvados até ao final da temporada".

Perisic, internacional pela Croácia em 129 ocasiões, não tem sido titular na equipa da capital inglesa, mas é habitualmente utilizado a partir do banco, tendo somado duas assistências em seis jogos.