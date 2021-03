Peter Crouch: «A temporada do Tottenham está por um fio»

Peter Crouch, antigo avançado do Tottenham, teceu duras críticas à exibição da equipa londrina na derrota (3-0) frente ao Dínamo Zagreb que ditou o 'adeus' dos spurs à Liga Europa.





"Os jogadores desapareceram. Vimos jogadores a esconderem-se, sem darem sinal, nem passes simples conseguiram fazer, porque não houve criatividade. O Zagreb foi a melhor equipa e mereceu o apuramento. Isso é desastroso e podemos questionar o que será da época do Tottenham a partir de agora", afirmou o antigo internacional inglês, comentador da BT Sport.Crouch também considera que nesta fase muitos fãs do clube, bem como alguns jogadores, estão insatisfeitos, até porque nesta altura, na Premier League, o Tottenham ocupa o 8º posto a 6 pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões."Tenho muitos amigos adeptos dos spurs que não estão felizes. Perderam o dérbi com o Arsenal e agora saem da Liga Europa. A temporada está por um fio. Olho para o Harry Kane a sair do campo. Não deveria estar a jogar nesta prova. É um jogador de Champions, mas foi eliminado pelo Dínamo Zagreb e isso é a coisa mais preocupante. Onde estará ele com a cabeça? Não só o técnico, mas aqueles jogadores, como o Son, o Kane, merecem estar a jogar num nível mais alto do que a Liga Europa", concluiu.