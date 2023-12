Porro perdeu o melhor amigo de infância e ajudou a repatriar o corpo: «Fomos inseparáveis»

Nem sempre as entrevistas servem para garantir que o objetivo é entrar em todos os campos para vencer ou que o treinador é o melhor que determinado atleta já teve na carreira; neste caso, a que Pedro Porro, ex-leão que há uma época se juntou ao Tottenham, concedeu ao The Telegraph UK, teve doses de grande emoção à mistura, principalmente quando abordou um sensível assunto, a morte recente do seu melhor amigo de infância - que não nomeou, revelando apenas que era de nacionalidade marroquina."Há pouco tempo, soube que estava doente, que tinha um tumor num rim e que se estendeu à cabeça. Lamentavelmente aconteceu tudo muito rápido. Não tive tempo de me despedir dele...", revelou o ala direito, de 24 anos, recordando como se tornaram unha e carne, em Espanha, antes de perderem contacto regular, já em idade adulta: "Vivíamos perto um do outro e um dia ele tocou à minha porta. Apresentou-se e fomos juntos para a escola. A partir daí, fomos inseparáveis durante muitos anos!".E talvez por isso tenha ajudado a sua família num momento de dor que também partilhou, conta: "Descobri, também, que a sua família, que regressou a Marrocos, não podia cobrir os custos de repatriamento do corpo dele, então ofereci-me para ajudar no que fosse necessário. Agora sei que descansa em paz junto dos seus."