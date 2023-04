Porro volta às redes sociais e Pote deixa mensagem: «Tudo passa irmão, terás sempre o meu apoio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es la única opción que te queda.

Gracias por los mensajes de cariño. pic.twitter.com/wVhOf1feAG — Pedro Porro (@Pedroporro29_) April 17, 2023

Pedro Porro voltou, esta segunda-feira, às redes sociais, um dia depois de as ter desativado após a derrota do Tottenham na receção ao Bournemouth (2-3) , encontro onde acabou por ser um dos alvos da insatisfação dos adeptos."Nunca sabes o quão forte és até ao momento em que ser forte é a única opção que te resta. Obrigado pelas mensagens de apoio", escreveu o lateral espanhol, ex-Sporting, numa publicação que rapidamente contou com vários comentários, entre os quais de Nuno Santos e Pote, antigos companheiros de Porro nos leões."Tudo passa irmão. Terás sempre o nosso apoio", respondeu Pote. "Vamos irmão! Sempre juntos", atirou Nuno Santos.