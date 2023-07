Presidente do Tottenham furioso por o Bayern andar a aliciar Harry Kane: Levy promete vingança

Daniel Levy está furioso por o Bayern Munique andar a falar com Harry Kane pelas suas costas. O presidente do Tottenham não escondeu no seu círculo de amigos alguma irritação pela 'tática' usada pelos alemães e promete vingar-se, segundo escreve o jornal 'Bild'.Levy já fez saber que quer "ver o Bayern sangrar" antes de vender o seu ponta de lança. O jogador já terá chegado a um entendimento com o clube alemão; conta até que Thomas Tuchel falou com Kane, 'seduzindo-o' com a possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira.O Bayern fez uma proposta a rondar os 70 milhões de euros que foi liminarmente recusada pelos spurs. Ao que parece, o campeão da Alemanha vai ter de abrir, e bem, os cordões à bolsa para levar para Munique o capitão da seleção inglesa.O 'Bild' escreve o clube alemão terá de oferecer mais de 100 milhões de libras (perto de 120 milhões de euros) para fechar o negócio. Mas Harry Kane tem apenas mais um ano de contrato e não é certo que apareçam clubes dispostos a pagar tanto por um jogador que dentro de poucos dias completa os 30 anos...O mesmo jornal garante de Levy vai fazer de tudo para bloquear a saída do jogador para o Bayern Munique devido àquilo que considera ser "uma conduta reprovável" por parte dos alemães.