Qatar Sports Investments quer investir em mais um clube: Tottenham pode ser o próximo

Depois de ter investido na aquisição de uma parte do capital do Sp. Braga (21,67%), a Qatar Sports Investments estará interessada em voltar a investir no futebol europeu, agora na Premier League.Segundo adianta a CBS Sports, os donos do Paris SG tencionam ter uma percentagem minoritária de um clube do principal campeonato britânico e já terão mesmo tido uma conversa exploratória com Daniel Levy, o presidente do Tottenham, numa reunião na qual esteve precisamente Nasser Al-Khelaifi, o dono da QSI. Segundo a CBS Sports, o "possível investimento" foi discutido nessa reunião, mas eventuais avanços ainda são uma incógnita.O que parece evidente é a vontade dos qataris em entrar na Premier League. Resta saber onde será feito esse investimento.