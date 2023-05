Remate forte e cruzado: o golo de Pedro Porro na vitória do Tottenham sobre o Leeds

Porro a extremo é outra coisa #PremierELEVEN pic.twitter.com/kLZsHs3khP — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 28, 2023

O Tottenham terminou, este domingo, a temporada com uma misto de emoções depois de golear no terreno do Leeds - resultado que atirou a equipa de Sam Allardyce para o Championship - por 4-1 , num jogo em que Pedro Porro fez o gosto ao pé. Depois de receber um passe de Harry Kane, e com alguma sorte pelo meio, o ala espanhol finalizou cruzado e de pé direito já dentro da grande área. O resultado, no entanto, não foi o suficiente para os spurs garantirem presença nas competições europeias da próxima temporada.