Responsáveis do Tottenham "furiosos" com ausência de Kane no treino: jogador vai ser multado

O jornal inglês 'The Sun' avança esta manhã que os responsáveis do Tottenham ficaram "furiosos" com o facto de Harry Kane não ter comparecido no treino de ontem, de modo a forçar a sua saída para o Manchester City. O jogador não vai livrar-se do pagamento de uma multa...





O avançado considera que o dono dos spurs, Daniel Levy, concordou com a sua saída este verão e está apenas à espera que os dois clubes se entendam. A transferência pode fechar-se por uns astronómicos 187 milhões de euros e o jogador resolveu 'dar um empurrãzinho' nas negociações, ao não comparecer no treino.Só que a atitude do capitão da seleção inglesa não caiu bem junto dos responsáveis dos spurs e pode acabar por fazer com que o clube 'estique' ainda mais a 'corda' com os citizens, que fazem de tudo para baixar o valor da transferência...Fonte do Tottenham contou ao 'The Sun' que a saída de Kane está decidida e que Nuno Espírito Santo não vai mesmo contar com o influente jogador esta época. "O clube concordou que ele está de saída. Agora é uma questão de se acertar o valor da transferência..."