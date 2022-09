Richarlison lembra confronto entre Tuchel e Conte: «Fazer piadas sobre isso? Estás louco?»

A Premier League entra agora no seu primeiro período de pausa e, olhando para trás, para aquilo que já foi jogado, um dos momentos que mais deu que falar foi num dérbi londrino entre Tottenham e Chelsea, quando Antonio Conte e Thomas Tuchel, este último entretanto despedido do comando dos blues, se envolveram numa acalorada discussão que até acabou em contacto físico entre ambos.À 'FourFourTwo', Richarlison lembrou a situação e deu uma perspetiva curiosa do sucedido. "Foi engraçado, não foi? Na altura ainda estávamos ligados ao jogo, por isso só vimos a situação quando chegámos no balneário. É algo normal no futebol. Estas coisas acontecem várias vezes entre jogadores, por isso também pode acontecer entre treinadores também. Todos têm de acalmar-se e seguir em frente. Mas foi divertido ver aquele nível de confontação entre os dois treinadores. O nosso não tem medo disso...", atirou, bem ao seu jeito, o brasileiro.Ainda assim, apesar da sua forma bem humorada, Richarlison garante que ninguém fez piadas com o sucedido no balneário. "Estás louco? Nem pensar! Tentarias fazer piadas com aquilo? Eu não... Mas estas coisas são positivas para o futebol. Os adeptos adoram. É um privilégio viver este tipo de jogos, como um Tottenham-Chelsea, um Brasil-Argentina ou um Everton-Liverpool", finalizou.