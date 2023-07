Richarlison lembra 'dura' de Conte: «Ficou duas horas a dar-me na cabeça em frente de todos»

O brasileiro Richarlison recordou esta sexta-feira, em entrevista ao podcast 'Que Papinho', a polémica com Antonio Conte, quando em março numa entrevista rápida se queixou da falta de minutos de jogo. Na altura, o avançado considerou que os maus resultados dos spurs se deviam à sua ausência nos jogos , algo que agora, meses mais tarde, assume ter sido um erro. Na referida conversa, o Pombo lembrou entre risos a forma como o italiano o tratou por conta desse episódio."Claro que errei ao ter dito na entrevista que precisava de tempo e tudo mais - foi depois da eliminação na Champions -, mas depois pedi desculpa. Até lhe disse que se quisesse punir-me, poderia fazê-lo. Resolvemos as coisas, depois tentei pegar novamente uma sequência e veio outra lesão. Querendo ou não, acaba por afetar a cabeça também. Ele deu as 'duras' dele, tem que mostrar a firmeza também para o grupo, para dizer que ele está ali, que está no comando ainda. É o jeito dele de lidar com as pessoas, com o grupo. Ele ficou quase duas horas só a dar-me bronca na reunião, na frente de todos (risos). Depois os jogadores até disseram 'Richi, não faças isso outra vez. Ficar duas horas à espera' (risos). Todos a querer ir ir embora e nós lá. Resolvido, de boa", referiu o brasileiro.Conte partiu e, apesar dos problemas entre ambos, o avançado não deixou de se despedir. "Mandei-lhe uma mensagem. Pedi desculpas porque foi ele quem pediu a minha contratação e eu não pude ajudá-lo o tanto que ele imaginava. O mínimo que poderia fazer era pedir desculpas pelo que aconteceu ali", acrescentou.