Ristovski recebeu camisola de Mourinho: «O Mundo do futebol aprendeu tanto contigo»

Stefan Ristovski foi ontem titular pelo Dínamo Zagreb frente ao Tottenham, no jogo que ditou a eliminação (estrondosa) dos spurs de José Mourinho da Liga Europa. Esta sexta-feira, o defesa emprestado pelo Sporting ao emblema croata divulgou nas redes sociais uma fotografia com uma camisola autografada pelo treinador português, deixando-lhe largos elogios.



"O mundo do futebol aprendeu tanto contigo. E eu tive a oportunidade de conhecer e testemunhar a tua grandeza! Obrigado por este momento inesquecível", escreveu Ristovski no Instagram.



Recorde-se que no final do encontro de ontem, José Mourinho foi ao balneário do D. Zagreb aplaudir os jogadores após ser eliminado.





