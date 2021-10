Roy Keane atira ao Tottenham: «Não consigo acreditar o quão maus eles foram»

O antigo capitão do Manchester United, Roy Keane, deixou duras críticas à exibição do Tottenham perante os red devils. A equipa de Nuno Espiríto Santo voltou a perder pontos, após ser derrotada em casa, por 3-0, frente ao Manchester United, e o agora comentador da Sky Sports não poupou nas palavras.





"Os Spurs são uma seca. São aborrecidos de ver. Estás a ver o jogo, eles são a equipa da casa e parece que o estádio está vazio", afirmou Keane."O Tottenham está à procura de uma ajuda urgente. Não consigo acreditar o quão maus eles foram", acrescentou.O antigo internacional irlandês falou ainda acerca de Harry Kane e do fraco desempenho que tem tido esta época. "Tradicionalmente, olhamos para os Spurs como uma equipa que marca golos, mas nem isso estão a fazer. Também tem que ver com o tipo de derrotas que sofreram. Tens de ter alguma simpatia pelo treinador, porque chegou e pensou 'Vou trabalhar com Kane, um avançado de classe mundial', mas a saga arrastou-se", concluiu.No final da partida Nuno Espírito Santo confirmou que a equipa de Cristiano Ronaldo foi mais forte do que o emblema londrino e, após vários pontos perdidos, o técnico português está, mais do que nunca, sobre pressão, num momento em que os adeptos já pedem uma mudança de treinador.Recorde-se que o Tottenham ocupa a oitava posição da tabela classificativa, com 15 pontos, a dez do primeiro classificado, Chelsea.