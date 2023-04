Ryan Mason queria Diogo Jota expulso: «É provavelmente o vermelho mais claro que vamos ver»

Ryan Mason, treinador interino do Tottenham, mostrou-se furioso com a equipa de arbitragem do encontro com o Liverpool este domingo, duelo que os spurs perderam por 4-3 com um golo de Diogo Jota já nos descontos. Na opinião do técnico, o avançado português foi poupado de um "claro" cartão vermelho, afirmando que o internacional luso já não deveria estar em campo no momento em resolveu o desfecho da partida.

"Honestamente, é provavelmente o cartão vermelho mais claro que vamos ver no futebol. Preciso de uma explicação. Colocou em perigo o adversário. O Skipp vai precisar de pontos. Jota marcou um golo quando já não deveria estar em campo", disse, em declarações à 'BBC Radio 5 Live'.