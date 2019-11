Saída de Pochettino do Tottenham: câmaras nos treinos e a Amazon foram a gota de água

Há muito que se falava num mal-estar entre Daniel Levy e Mauricio Pochettino, que teria sido agravado pela ausência de investimento no plantel, mas também pelas alegadas negas dadas pelo presidente do Tottenham aos pedidos do técnico no que a jogadores diz respeito. Ainda assim, ao que parece, o verniz terá estalado definitivamente na relação entre ambos por causa de umas simples... câmaras de filmagem dos treinos.Segundo ainda do 'Daily Mail', tudo terá acontecido em julho, no arranque da pré-temporada, quando o técnico argentino pediu ao presidente dos spurs a instalação de um sistema de câmaras para gravação dos treinos. Daniel Levy ouviu a proposta, mas recusou-a, negando-se a investir 80 mil de libras (93 mil euros) naquele sistema. Pochettino terá insistido que aquela ferramenta era importante para o seu trabalho e até se terá oferecido para financiar do seu próprio bolso. Levy voltou a negar o pedido.A situação começava a ficar insustentável e pior ficou semanas depois, quando Daniel Levy aceitou uma oferta da Amazon para gravar um documentário sobre o clube, no valor de 11,7 milhões de euros, que implicaria a colocação de várias câmaras no centro de treinos e até dentro do próprio escritório do técnico argentino. Foi a gota de água... Dali em diante acabaria por ser apenas uma questão de tempo até a dupla assinar definitivamente o divórcio, algo que sucedeu esta terça-feira.Além desta discórdia, Pochettino há muito que estaria também a sentir-se de mãos atadas nos spurs, especialmente porque as suas tarefas passavam essencialmente por orientar a equipa... e pouco mais. É que, ao contrário do habitual cargo de 'manager', que permite ao treinador gerir contratações, renovações e outros temas, no Tottenham esse departamento era tratado por Rebecca Caplehorn e pelo próprio Daniel Levy, com o argentino a ter pouca ou nenhuma influência na matéria...