Salário milionário e uma promessa pouco comum: o plano do Tottenham para convencer Harry Kane

O futuro de Harry Kane é uma das principais incógnitas deste defeso, com o Bayern Munique a surgir como principal interessado no avançado do Tottenham. Os bávaros já viram duas propostas serem rejeitadas e estarão a preparar uma terceira, isto ao mesmo tempo que os spurs trabalham para convencer o jogador, de 29 anos, com uma proposta de renovação pouco usual.Segundo o 'Daily Mail', em cima da mesa estará uma proposta de 400 mil libras por semana (468 mil euros) e ainda a promessa do clube dar uma cargo futuro no Tottenham quando Kane pendurar as chuteiras. Em teoria, este cargo implicaria o início de uma carreira como treinador, tal como sucedeu com Ledley King ou Ryan Mason, atual treinador adjunto da equipa principal.Kane, refira-se, está em final de contrato com o Tottenham e é avaliado pelos spurs em 120 milhões de libras, qualquer coisa como 140 milhões de euros.