Son Heung-min: «Sinto-me responsável pela saída do Conte. Devia ter mostrado mais»

O sul-coreano Son Heung-min é o mais recente jogador do Tottenham a reagir à saída de Antonio Conte e, bem ao seu jeito, deixou uma mensagem que está a dar que falar pela frontalidade das palavras. Após o encontro da Coreia do Sul diante do Uruguai, que os asiáticos perderam por 2-1, o craque considerou-se culpado, essencialmente por não ter mostrado o seu valor sob o comando do italiano."Lamento imenso por ele. É um treinador de topo mundial, tivemos um grande período juntos, agradeço-lhe imenso. Não sei o que os outros jogadores pensam, mas eu lamento. Devia ter mostrado mais, mas não consegui. Não consegui ajudar a equipa e sinto-me responsável pela sua saída do clube. Ele tem uma grande qualidade e experiência como treinador e estou certo de que terá muito sucesso no futuro", disse o sul-coreano.