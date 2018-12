Spurs na luta por André Gomes

A boa temporada de André Gomes ao serviço do Everton despertou a atenção dos clubes ingleses no médio internacional português. De acordo com a imprensa inglesa, o Tottenham está na corrida pela transferência definitiva do centro-campista, que se encontra por empréstimo do Barcelona ao serviço da equipa de Marco Silva.O Everton naturalmente quer manter nas suas fileiras o jogador mas tem agora séria concorrência, como tem sido demonstrado este mês pela presença de Steve Hitchen, chefe do scouting dos spurs, em Merseyside para observar in loco André Gomes.