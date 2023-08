Tottenham autoriza Kane a viajar para a Alemanha, arrepende-se e... obriga-o a voltar para trás

Depois de ter recebido autorização do Tottenham para viajar para a Alemanha e assinar pelo Bayern Munique, tudo parecia resolvido com a transferência de Harry Kane. Ou pelo menos... até agora. É que segundo avança a imprensa inglesa esta sexta-feira, os spurs decidiram voltar atrás no acordo e não deixaram o internacional inglês embarcar no avião.De acordo com o 'The Sun', o jogador foi informado desta decisão quando se encontrava a caminho do aeroporto de Stansted, numa altura em que se preparava para ir até Munique com o objetivo de realizar os habituais exames médicos e assinar pelos bávaros.O diário britânico explica que o Tottenham pretende, afinal, receber 127 milhões pela transferência a pronto, enquanto os clubes tinham, numa fase inicial, chegado a um acordo diferente em que o Bayern pagaria cerca de 100 M€ a pronto e outros 20 M€ mediante o cumprimento de determinados objetivos.Harry Kane, refira-se, continua à espera de uma decisão final, depois de já ter assumido que pretendia viajar para a Alemanha ainda hoje. O tempo começa a apertar...