Tottenham "chocado" com comportamento de adepto que pontapeou guarda-redes do Arsenal

O Tottenham emitiu, esta segunda-feira, um comunicado oficial onde assegura que está a trabalhar para identificar o adepto que agrediu Aaron Ramsdale , guarda-redes do Arsenal, com um pontapé durante o dérbi londrino de ontem, que terminou com vitória dos gunners (2-0) "Estamos chocados com o comportamento de um adepto que tentou atacar o guarda-redes do Arsenal, Aaron Ramsdale, no final da partida de hoje [ontem]. A violência, seja ela de que tipo for, não tem lugar no futebol. O clube reviu as imagens para identificar o adepto e trabalhará com a Met Police, com o Arsenal e com Ramsdale para tomar as medidas mais severas possíveis, incluindo uma proibição imediata de entrar no Tottenham Hotspur Stadium", pode ler-se em comunicado do Tottenham.Refira-se que, após a partida, Ramsdale explicou o sucedido. "Os adeptos do Tottenham estavam a provocar-me na segunda parte, então eu fi-lo de volta. Houve alguns que levaram isso na desportiva, até que um adepto saltou [as barreiras de segurança] e deu-me um pontapé nas costas. No final do dia, isto é só um jogo de futebol".Com esta vitória, recorde-se, o Arsenal lidera a Premier League com oito pontos de vantagem para o Manchester City.