Tottenham confia na capacidade de Nuno Espírito Santo para 'construir algo grande'

Daniel Levy e Fabio Paratici, presidente e diretor desportivo do Tottenham, respetivamente, deram as boas-vindas a Nuno Espírito Santo, afirmando que o treinador português é a pessoa certa para assumir o comando técnico dos spurs.





"Antes de tudo, gostava de dar as boas-vindas ao Nuno. Gostávamos de agradecer aos nossos adeptos pela paciência que tiveram durante todo este processo. Já tinha falado sobre a necessidade de voltarmos ao nosso ADN como uma equipa ofensiva, que joga um futebol entusiasmante e Fabio e eu acreditamos que Nuno é o homem que poderá tomar conta do nosso grupo talentoso de jogadores, receber os nossos jovens jogadores que estão a aparecer e construir algo grande", atirou Daniel Levy, em declarações aos meios oficiais do clube londrino.Já Fabio Paratici, diretor desportivo dos spurs, enalteceu as credencias dadas por Nuno Espírito Santo quando este esteve no comando do Wolverhampton. "O caminho para esta escolha foi sempre claro, queríamos um treinador que pudesse incutir todos os valores que são importantes para este clube. Basta olhar para o tempo que o Nuno esteve no Wolves para ver a sua capacidade de pegar num grupo de jogadores e implementar um estilo adaptativo que traz sucesso e permite que os jogadores se desenvolvam e prosperem. Estamos ansiosos para começar aquele que esperamos que seja um momento de sucesso para o clube."