À grande e à... inglesa: Bayern oferece salário de quase meio milhão por semana a Kane

Parece que à quarta... foi de vez! O 'Daily Mail' avança, esta quinta-feira, que o Tottenham e o Bayern Munique chegaram finalmente a um princípio de acordo para a transferência de Harry Kane. Segundo a mesma fonte, os spurs aceitaram uma proposta de "mais de 110 milhões de euros" pelo avançado inglês, que deverá passar a auferir um salário de 460 mil euros por semana na Alemanha.Esta, refira-se, foi a quarta tentativa dos bávaros neste mercado no sentido de garantir a contratação do jogador, de 30 anos. Na semana passada o Bayern viu rejeitada uma proposta de cerca de 99 milhões de euros Também de acordo com o 'Daily Mail', Harry Kane quer mudar-se para a Alemanha ainda antes do arranque oficial dos campeonatos.