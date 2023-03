Tottenham faz contas ao que vai ter de pagar a Conte: 4,5 milhões por três meses de contrato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A saída de António Conte do Tottenham parece ser cada vez mais uma certeza e esta quarta-feira a imprensa inglesa avança que os spurs já fazem contas à indemnização que terão de pagar ao treinador italiano.Segundo o 'Daily Mail', Conte terá direito a receber cerca de 4,5 milhões de euros pelos três meses que lhe restam do contrato.O treinador, que ainda tinha outra temporada de opção, aufere 17 milhões de euros por época e o presidente do Tottenham, Daniel Levy, quer deixar sair o técnico nos próximos dias, durante a pausa dos campeonatos para os compromissos das seleções.