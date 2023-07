Tottenham goleia Lion City Sailors no segundo particular da pré-época

O Tottenham goleou esta quarta-feira os Lion City Sailors (5-1), no segundo particular de pré-época, em Singapura. Depois da derrota sofrida frente ao West Ham por 3-2, no passado dia 18/07, o conjunto que atua na Premier League voltou às vitórias com o avançado brasileiro Richarlison em destaque, ao marcar um hat-trick.





Victory in Singapore ? pic.twitter.com/XyqvEyMz9Q — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 26, 2023

A equipa da S-League (Singapura) chegou a inaugurar o marcador aos 14 minutos por Shawal Anuar, mas não conseguiu resistir ao poderio dos ingleses que 'responderam' com cinco golos: Harry Kane aos 45'+4 de penálti, Richarlison aos 48', 52' e 90'+1', e com Giovani Lo Celso também a fazer o 'gosto' ao pé aos 73'.