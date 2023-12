Tottenham inicia conversas com central que passou pelo Benfica

Jean-Clair Todibo, que jogou no Benfica na época 2019/20 por empréstimo do Benfica (atuou em apenas dois jogos), é a prioridade do Tottenham para janeiro. Segundo Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências, o clube inglês já iniciou conversas com os representantes do central do Nice para lhe mostrar o projeto para o futuro.O francês, de 23 anos, tem sido associado também ao Manchester United. Todibo tem contrato com o Nice até 2027 e, diz Fabrizio Romano, a transferência não se afigura fácil.