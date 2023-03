Tottenham perdeu a paciência com Conte e vai despedir italiano esta semana

É o fim da linha para Antonio Conte no Tottenham. Segundo o 'Telegraph', a decisão da direção dos spurs já estará tomada e a saída do técnico será anunciada ainda esta semana, ficando a equipa entregue ao adjunto Ryan Mason até final da temporada.Se os resultados recentes não ajudavam a causa do italiano, pior tudo ficou no sábado, por conta da conferência de imprensa arrasadora do técnico após o empate diante do Southampton, onde disparou em todas as direções, desde os jogadores até ao próprio dono do clube. Daniel Levy não terá gostado e, apesar de Conte ter garantido em conversa posterior que as críticas não eram para si, de imediato abordou os seus confidentes mais próximos para recolher opiniões sobre o que fazer a seguir. Não há pressa para tomar uma decisão, até porque a Premier League só volta dentro de duas semanas e muitos jogadores estão nas suas seleções. Isso dará a Daniel Levy tempo para ponderar os próximos passos. Mas a tendência é mesmo uma saída muito em breve.Para lá do mal-estar gerado com Levy, Conte também viu o seu crédito ficar reduzido junto dos jogadores, com alguns a pedirem nos bastidores a saída do italiano e apelarem, em privado, ao regresso de Mauricio Pochettino. Mas, por agora, o plano deverá mesmo passar por Mason até final da temporada.