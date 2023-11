Tottenham quer Jota já no mercado de inverno

O jornal inglês 'The Times' avança que o Tottenham está interessado em Jota, avançado português do Al-Ittihad. Segundo aquela publicação, as lesões de Manor Solomon e Ivan Perisic preocupam o treinador Ange Postecoglou, que quer reforçar a frente de ataque já em janeiro.A ideia seria tentar o empréstimo do português, que trabalhou com Postecoglou duas épocas no Celtic, onde somou 28 golos e fez 26 assistências, em todas as competições.No último verão o antigo jogador do Benfica assinou pelo Al-Ittihad, num negócio a envolver cerca de 29 milhões de euros. No entanto, Jota acabou por não ser inscrito na liga saudita porque o clube, então treinado por Nuno Espírito Santo, tinha excesso de estrangeiros. Na Arábia Saudita Jota pode apenas jogar na Liga dos Campeões Asiática.