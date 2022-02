Tottenham regressa às vitórias com goleada frente ao Leeds

Antonio Conte pediu aos jogadores do Tottenham uma resposta às quatro derrotas nos últimos cinco jogos e os seus pupilos não fizeram por menos e golearam (0-4) na visita ao Leeds, no jogo que abriu a 27.ª jornada da Premier League.Ao intervalo, os spurs já venciam por 3-0 fruto dos golos de Matt Doherty (10'), Dejan Kulusevski (15') e Harry Kane (27'). Já perto do final do encontro, foi Heung-Min Son a fixar o resultado final (85').Com este resultado, o Tottenham sobe provisoriamente ao 7.º lugar, com 42 pontos, enquanto o Leeds segue em 15.º, com 23.