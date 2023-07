Tottenham tem um plano para responder ao ataque do Bayern Munique a Harry Kane

O presidente do Tottenham já revelou não ter gostado da estratégia do Bayern Munique, que abordou Harry Kane antes de falar com os spurs, e foi sem surpresa que o clube inglês recusou a primeira proposta apresentada pelos alemães. E a segunda, no valor de 80 milhões de euros, também deverá levar um rotundo 'não' por parte do Tottenham, segundo avança o 'Daily Mail'. Os spurs têm um plano para segurar o avançado que é agora revelado pelo 'The Telegraph'.A ideia de Daniel Levy e da sua direção é oferecer melhores condições salariais ao jogador. Kane, que tem mais um ano de contrato, aufere atualmente 200 mil libras por semana (cerca de 234 mil euros) e a ideia é oferecer-lhe a renovação com o dobro do salário, ou seja, 400 mil libras por semana, cerca de 468 mil euros.O avançado, de 29 anos, ainda não se encontrou com o novo treinador, Ange Postecoglou, por se encontrar de férias. Mas o 'The Telegraph' explica que, mais do que o dinheiro, para continuar no norte de Londres Harry Kane precisará que o treinador o convença que pode levar o Tottenham de volta à Europa e conquistar títulos pelo clube. É que do outro lado os alemães acenam com a possibilidade de ganhar a Champions, troféu que o capitão da seleção inglesa nunca conquistou.O treinador não tem dúvidas: "A minha conversa com ele vai versar a forma como podemos levar este clube ao sucesso. Quero-o aqui", disse o novo treinador dos spurs aos jornalistas.