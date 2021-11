Villas-Boas avisa Conte sobre presidente do Tottenham: «Não é uma pessoa fácil de se lidar»

André Villas-Boas sabe, por experiência própria, que o Tottenham não é um clube fácil para se trabalhar e deixou um aviso a Antonio Conte, o treinador italiano recentemente contratado para substituir Nuno Espírito Santo no comando técnico dos spurs. Conte é o quinto treinador que o presidente Daviel Levy contrata desde a saída de André Villas-Boas, em dezembro de 2013.





"Para o Antonio vai ser um desafio, um grande desafio. Trata-se de um treinador que já ganhou na Premier League, que vai para o clube que tem o melhor estádio de Inglaterra e as melhores instalações de treino da Europa ou do Mundo. Mas dá para ver que falta algo nos spurs", explicou o técnico português, que está desempregado desde que deixou o Marselha, citado pela imprensa inglesa."O Daniel [Levy, o presidente] teve um treinador que levou o clube a uma final da Liga dos Campeões [Mauricio Pochettino] e um dos mais bem sucedidos do Mundo, com o José Mourinho. Cabe-lhe a ele e ao Joe Lewis [o dono] decidirem o que querem para o clube. Trata-se de um clube difícil pela falta de clareza."O Tottenham não ganha um troféu desde 2008 e os adeptos mostram alguma impaciência. "Não quero tornar as minhas palavras numa crítica ao Daniel [Levy]. Toda a gente tem altos e baixos, forças e fraquezas, mas o Daniel não é uma pessoa fácil de se lidar. Há muitas coisas que têm de ser ditas cara a cara, com a verdade. Mas às vezes não é assim."