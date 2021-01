Woodgate aconselha Bale: «Para estar no pedestal de Messi e Ronaldo tem de voltar a Madrid»

Jonathan Woodgate, antigo jogador do Tottenham e do Real Madrid, aconselha Gareth Bale a regressar a Espanha. O internacional galês está emprestado aos spurs, mas Woodgate avisa que se Bale quiser ganhar a Champions e outros troféus, terá de regressar a Madrid.





"Se o Real Madrid o quiser, tem de regressar. Se quer ganhar troféus e estar no mesmo pedestal de Messi, Cristiano Ronaldo e esse tipo de jogadores, tem de ir embora", constantou o antigo defesa, de 39 anos, em entrevista ao 'Stadium Astro'."Não o imagino a ganhar campeonatos no Tottenham, nem nesta temporada nem na próxima. A equipa ainda não está ao nível do Liverpool ou do Manchester City. Não vai ganhar nada no Tottenham, se quiser ganhar a Champions tem de ir para o Real Madrid", reiterou.