A insólita confissão de avançado do WBA: «Há oito meses que lavo a roupa com detergente da loiça»

West Brom striker Daryl Dike



Desde janeiro em Inglaterra, ao serviço do WBA, o avançado norte-americano Daryl Dike só agora percebeu, mais de oito meses depois, que tem andado a lavar a sua roupa... com detergente de lavar loiça. A confissão foi feita pelo próprio jogador de 22 anos na rede social Tik Tok, numa partilha que naturalmente gerou imensos comentários de ironia perante o incrível 'fail' do internacional norte-americano."Sei que sou um idiota. Sou um idiota, entendo perfeitamente. Levanto a mão... Durante muito tempo pensei que a minha máquina de lavar roupa era só uma merda, era mesmo má... Mas, bem, quando vim para este apartamento, comprei uma daquelas embalagens gigantes de detergente da roupa para lavar todas as minhas peças. Recentemente acabou e tive de ir à loja para comprar mais. Olhava para a embalagem antiga e não a conseguia encontrar. Estava sentado e a pensar 'por que raio não a consigo encontrar?' Voltei para casa e olho para a embalagem, na parte de baixo... e era isto que estava a usar. Estava a lavar todas as minhas roupas com detergente da loiça desde que estou aqui! Vivo em Inglaterra há oito meses! Que idiota! Como raio fiz isto?", disse o avançado, num vídeo partilhado na rede social no qual aparenta uma tremenda boa disposição.