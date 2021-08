Matheus Pereira rejeita falta de compromisso com o WBA: «Não quero sair pela porta dos fundos»

Matheus Pereira, jogador do West Bromwich Albion, relegado na temporada 2020/2021 ao Championship, um ano após ter garantido a subida à Premier League, garantiu, em comunicado nas redes sociais, ser "muito errado" alguém dizer que não está comprometido com o clube, visando quem está a tentar "sujar" a sua imagem. O médio brasileiro acrescenta ainda que recebeu uma proposta que mudaria a sua vida e da sua família que, sabe Record, veio da parte dos sauditas do Al-Hilal.





"Eu estava calado e não me ia pronunciar até ao final da janela de transferências em respeito aos fãs e a todos os meus companheiros de clube, mas após ser criticado por não ter 'compromisso com o clube', senti-me desrespeitado como profissional que vive do futebol desde os 12 anos de idade, que escolheu abdicar de vários momentos em família, pois procurava um futuro melhor para mim e para quem corre ao meu lado.Ninguém viu nenhuma entrevista minha a falar mal do clube ou de algum dos seus profissionais, ou que gostaria de sair a qualquer custo. Isso porque tenho caráter e respeito pela instituição que me abriu as portas no momento em que mais precisei, que acreditou no meu trabalho e que apostou em mim. Nunca faltou dedicação e compromisso da minha parte nestas últimas duas temporadas. Lutámos para voltar à Premier League e lutámos para permanecer na mesma. Tenho a certeza que todos os atletas e profissionais do clube lutaram e sempre deram o seu máximo pelo melhor do clube.É muito errado alguém dizer que não tenho compromisso com o clube, já que sigo toda a rotina de treino normalmente e dedico-me como sempre fiz. É muito errado tentar sujar a minha imagem e o meu trabalho desta forma. Não quero deixar o clube pela porta dos fundos, jamais quis isso. Pelo contrário, quero sim que o clube seja recompensado de forma justa por ter apostado em mim há duas temporadas.Há pouco mais de três semanas, recebi uma proposta que mudaria a minha vida e a da minha família. Vim de um lugar humilde, simples e precisei de conquistar as coisas pouco a pouco, com muito suor e trabalho. E para mim, conquistar a independência financeira aos 25 anos seria algo inimaginável.Quero sair, procurar novos ares, mas quero fazer isso da maneira correta. Sempre vou ser eternamente grato ao WBA, aos fãs e a todos os profissionais do clube que me acolheram, torceram e vibraram por mim nessas últimas duas temporadas. Vocês fazem parte da minha história.Sou profissional e sempre respeitarei isso.Matheus Pereira"