Declan Rice rendido a João Félix: «Logo de imediato dei conta do quão incrível é como jogador»

João Félix estreou-se no sábado a marcar na Premier League pelo Chelsea no empate () diante do West Ham e assinalou uma exibição que agradou os adeptos dos blues... e não só. Dentro de campo, Declan Rice viu de muito perto como o internacional português joga e no final da partida assumiu estar completamente rendido à qualidade do mais recente reforço do Chelsea."Já enfrentei muitos jogadores e nos primeiros 10 ou 15 minutos pude ver que João Félix é um jogador top. A forma que trabalhou de um lado ao outro para conseguir a bola e encontrar os espaços mostra o quão incrível é como jogador. Apercebi-me disso logo de imediato. Temos de fazer um bom jogo para conseguir lidar com jogadores como ele", disse o médio internacional inglês, de 24 anos, no final da partida da 23.ª jornada da Premier League.