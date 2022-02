Episódio do gato gera revolta no balneário do West Ham por causa do salário de Kurt Zouma

A agressão de Kurt Zouma a um gato trouxe muitos dissabores ao defesa francês do West Ham, mas também ao clube, que agora tem em mãos um balneário revoltado.O West Ham castigou Zouma com uma multa de 250 mil libras (cerca de 300 mil euros), o equivalente a duas semanas de salário. Ora os restantes jogadores começaram a fazer contas e constataram que o francês aufere cerca de 150 mil euros por semana, o que o torna no jogador mais bem pago do plantel.O 'Daily Mail' escreve que os jogadores dos hammers consideram que há um certo exagero nas críticas a Zouma por causa do episódio do gato, mas o valor do salário do defesa causou desconforto e há até jogadores que querem falar com a direção sobre o tema, estando dispostos a exigir aumentos.Michail Antonio, que recentemente renovou, e Andriy Yarmolenko ganham à volta de 120 mil euros por semana, incluindo bónus. E outros como Declan Rice, Tomas Soucek, Pablo Fornals e Vladimir Coufal, todos importantes na equipa, ganham substancialmente menos.