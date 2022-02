Figuras do West Ham contra titularidade de Zouma: «Foi um erro de cálculo do clube»

A titularidade de Kurt Zouma na vitória (1-0) do West Ham sobre o Watford, na terça-feira, apanhou de surpresa várias figuras do futebol, em especial os adeptos ligados aos hammers. Os antigos jogadores do clube Joe Cole e James Collins foram dois dos muitos casos que ontem se fizeram ouvir.

Em declarações à 'BT Sport', Joe Cole assumiu que a escolha do treinador David Moyes e a posição tomada pelo clube acabou por ser "um erro de cálculo". "Do ponto de vista do West Ham, consigo perceber que eles queiram deixar passar tudo e lidar com o assunto internamente. Mas penso que foi um erro de cálculo do clube, ele podia ter ficado de fora este jogo. É uma questão disciplinar peculiar, não me recordo de ver um caso de agressão a um animal no futebol. Estou surpreendido pelo facto de ele ser opção esta noite", atirou.

Já James Collins partilhou da mesma opinião, assumindo que o clube estará "sob grande pressão" até ao polémico caso estar definitivamente resolvido. "Creio que neste momento existe muita raiva por aí, pessoalmente penso que não foi a melhor decisão [deixá-lo jogar]. Estou realmente surpreendido. Zouma é o melhor defesa-central da equipa, mas penso que deveria ter ficado de fora durante alguns jogos. Isto está longe de chegar ao fim, tanto ele como o clube estão sob grande pressão", apontou, em declarações ao 'BBC Radio 5 Live'.