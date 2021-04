Jessie Lingard explica incidente com Pedro Neto no final do jogo com o Wolverhampton

No final do jogo com o Wolverhampton, que o West Ham ganhou ontem por 3-2, Jessie Lingard e o português Pedro Neto travaram-se de razões ainda em campo, com os dois jogadores a terem de ser separados pelos companheiros de equipa.





Tempers have flared at full-time after West Ham's 3-2 win over Wolves between Jesse Lingard & Pedro Neto pic.twitter.com/DWlQubdrtn — Football Daily (@footballdaily) April 5, 2021

Lingard, que teve um papel fundamental no triunfo dos hammers, explicou depois, aos microfones da Sky Sports, o que se passou. "Ele perguntou-me 'por que jogas assim?' Mas não sei a que se referia", disse o médio internacional inglês, que se encontra emprestado ao West Ham pelo Manchester United."Claro que ganhámos o jogo, penso que ele estava a referir-se ao momento em que tentámos segurar a bola, mas isso faz parte da gestão do jogo", acrescentou Lingard, autor de um dos golos do West Ham na partida.O West Ham subiu ao quarto lugar na Premier League depois deste triunfo.