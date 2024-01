Kalvin Phillips emprestado pelo Manchester City ao West Ham

O internacional inglês Kalvin Phillips foi emprestado pelo Manchester City ao West Ham até ao final da época, anunciaram esta sexta-feira os clubes da Premier League nas suas páginas na Internet.

"Há muito tempo que o admirámos e acreditamos que ele trará força e competitividade à nossa equipa", comentou o treinador David Moyes, citado num comunicado de imprensa do West Ham.

O médio, de 28 anos, 'tapado' na equipa do Manchester City pelo espanhol Rodri, nunca conseguiu afirmar-se nos atuais campeões ingleses e europeus, desde que ingressou no clube em julho de 2022, após oito temporadas no Leeds.

"Kalvin é um meio-campista internacional inglês com experiência comprovada na Premier League. Estamos muito satisfeitos em recebê-lo no grupo e ansiosos para trabalhar com ele", acrescentou David Moyes.

Phillips participou em apenas 31 jogos em cerca de 18 meses nos 'citizens' e nunca começou a titular nesta temporada na Premier League, após ter sido duas vezes a época anterior.

"Eu olho para a equipa e tenho um pouco de dificuldade em o ver nela", admitiu o treinador do Manchester City, Josep Guardiola, em meados de dezembro de 2023.

Com a mudança para o West Ham, e com a possibilidade de ser titular, Phillips pode aumentar o seu tempo de jogo e não perder a esperança de ser convocado para o Euro'2024, na Alemanha.

Apesar dos contratempos no Manchester City, Kalvin Phillips continuou a ser convocado pelo técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate.

O West Ham, detentor da Liga Conferência Europa, tem opção de compra no final do empréstimo, segundo os órgãos de comunicação social britânicos.

Ao fim de 21 jornadas, o West Ham está em sexto lugar da Premier League, com 35 pontos, a cinco do Tottenham (quinto), enquanto o Manchester City é segundo, com 43, a cinco do líder Liverpool, mas com menos um jogo.