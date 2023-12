Ladrões entram em casa de Zouma e levam 115 mil euros: central está "traumatizado"

O 'The Sun' avança, esta segunda-feira, que a propriedade de Kurt Zouma, central do West Ham, foi assaltada no sábado enquanto o jogador e a família estavam no interior. Os ladrões escaparam com mais de 115 mil euros em dinheiro e joias.Segundo a mesma fonte, Zouma e a família ficaram "traumatizados" com o evento. O francês, de 29 anos, falhou o jogo deste domingo frente ao Crystal Palace (1-1), alegando que a sua ausência se devia a "motivos pessoais".O West Ham já anunciou que está a fazer os possíveis para ajudar na investigação e, em comunicado, garantiu estar a oferecer uma recompensa de 25 mil libras (cerca de 29 mil euros) a quem der mais informações acerca do grupo que organizou o assalto."Foi um ataque extremamente preocupante que deixou o Kurt [Zouma] e a família traumatizados. O grupo era agressivo e organizado e a casa foi completamente revistada. O Kurt e a família passaram por um momento terrível e mal conseguem falar", revelou fonte próxima do jogador ao 'The Sun'.Refira-se que Zouma tem sido uma das figuras mais impactantes no West Ham, tendo disputado um total de 12 jogos na Premier League esta temporada.