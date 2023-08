Lucas Paquetá em apuros: brasileiro investigado por atividades ligadas a apostas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'Daily Mail' revela esta sexta-feira que o brasileiro Lucas Paquetá estará a ser alvo de uma investigação por parte da Federação Inglesa de Futebol (FA), por suspeitas de atividades ligada a apostas. Como consequência desta investigação, o mesmo jornal revela que o Manchester City terá decidido desistir de tentar contratar o jogador ao West Ham, isto numa altura na qual as negociações até pareciam bem encaminhadas.De acordo com o 'Daily Mail', em causa estão apostas feitas no Brasil, algo que o jogador, através de fontes próximas, já negou. Ainda assim, desconhecem-se quaisquer outros detalhes sobre estas suspeitas.