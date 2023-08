Paquetá tramado por apostas nos cartões amarelos: contas criadas no mesmo dia geraram suspeita

Aos poucos começam a ser conhecidos mais detalhes sobre a investigação aberta pela Federação Inglesa de Futebol (FA) e, à primeira vista, Lucas Paquetá está mesmo em maus lençóis. Tal como também estará Luiz Henrique, médio do Betis que estará igualmente envolvido num verdadeiro escândalo que promete ainda dar muito que falar. Segundo o Globoesporte, em causa estão apostas feitas no mercado dos cartões amarelos, que chamaram à atenção das autoridades por diversos motivos, um deles o facto de ser uma múltipla que combinava cartões amarelos exibidos aos dois jogadores citados.Mas houve muito mais a alertar as autoridades. Primeiro o facto de terem sido registadas muitas apostas iguais no mesmo dia a combinar os tais dois cartões amarelos. A primeira 'red flag' surgiu aí, mas quanto mais investigavam, mais descobriam. As apostas foram todas feitas em Duque de Caxias (Baixada Fluminense) no site da casa Betway - que curiosamente patrocina o West Ham - em contas vinculadas a pessoas próximas aos dois jogadores. Mais: essas mesmas contas foram todas criadas no mesmo dia, 12 de março, precisamente o dia no qual as partidas em causa se disputaram - o cartão amarelo de Paquetá foi diante do Aston Villa, ao passo que o de Luiz Henrique surgiu diante do Villarreal.Nenhum dos dois jogadores comentou a situação até ao momento, mas tendo em conta casos recentes, nomeadamente o de Ivan Toney, pelo menos Paquetá estará mesmo em maus lençóis...