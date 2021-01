Proprietários do West Ham acusados de contornar a lei: nomeações são só para ir ao estádio

Esta semana os co-proprietários do West Ham, David Sullivan e David Gold, anunciaram a nomeação de novos diretores do clube, onde se incluia a antiga estrela porno, Emma Benton-Hughes, também conhecida por Eve Vorley, mulher de David Sullivan. Também os filhos do casal fazem parte do conselho diretivo do clube, assim como o genro de David Gold, Daniel Cunningham, e um amigo próximo, Charles Cross.





Mas estas nomeações têm um intuito por de trás, segundo refere o jornal 'The Times'. Segundo a publicação britânica, esta é uma estratégia de David Sullivan e David Gold para contornar a lei. É que de acordo com os protocolos da Premier League devido à Covid-19, é permitido que os dirigentes dos clubes, até um máximo de dez por jogo, possam assistir às partidas quando jogam em casa.Ou seja, David Sullivan e David Gold estão a ser acusados de terem realizados estas nomeações apenas para que os familiares e amigos possam ir ao estádio acompanhar a equipa.