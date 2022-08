Thilo Kehrer assina com o West Ham por quatro épocas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional alemão Thilo Kehrer deixou o Paris Saint-Germain e vai representar o West Ham, tendo assinado um contrato por quatro temporadas com o emblema inglês, anunciaram hoje os dois clubes.

Kehrer, de 25 anos, ruma à Premier League depois de ter passado quatro épocas no PSG, em que conquistou três campeonatos, duas taças de França e disputou uma final da Liga dos Campeões.

De acordo com o West Ham, o defesa germânico, que tem raízes familiares no Burundi, assinou contrato por quatro temporadas, com mais duas de opção.

Kehrer, que pode atuar tanto a central como a lateral direito, finalizou a sua formação no Schalke 04 e esteve três anos na equipa principal da formação de Gelsenkirchen antes de rumar a Paris.

O defesa tem 20 internacionalizações pela seleção da Alemanha.

O West Ham foi sétimo classificado na Premier League da última época, mas iniciou a nova temporada com duas derrotas em duas jornadas na competição.