Vídeo polémico não tirou titularidade a Zouma: «É um dos nosso melhores jogadores»

Kurt Zouma está 'debaixo de fogo' depois de um vídeo polémico, onde aparece a pontapear e esbofetear um gato, ter ido parar às redes sociais e estar a causar uma onda de indignação. Até o West Ham, clube que o internacional francês representa, já condenou estas atitudes do jogador e abriu uma investigação interna.Ainda assim, Zouma foi titular esta terça-feira na vitória dos hammers diante do Watford e David Moyes explicou que até ordem em contrário do clube, o central vai continuar a jogar."O vídeo não teve influência nas minhas escolhas, porque ele [Zouma] é um dos nossos melhores jogadores. Vai continuar disponível. O clube resolverá o resto, eu tratarei do lado futebolístico", assegurou o técnico do West Ham, após o jogo, ainda que não tenha escondido estar estar desapontado com o jogador, de 27 anos."Estou muito desapontado com o que vi. O clube tomou todas as medidas que podia. O meu trabalho é escolher a melhor equipa e Kurt fez parte dela. Sou um grande amante de animais e isto é algo que afeta muitas pessoas. Ele está obviamente muito desapontado e todos temos a sensação de que Kurt estava completamente fora de si. Não esperávamos isto dele", frisou Moyes.