West Ham considera emprestar Gianluca Scamacca ao Milan

Depois de uma época decepcionante, West Ham considera emprestar para Gianluca Scamacca. De acordo com ‘La Gazzeta Dello Sport’, este sábado, existem fortes indicadores que o avançado irá vestir a camisola do Milan na próxima temporada.Quando foi contratado em julho do ano passado, Scamacca era visto como o futuro do ataque dos ‘hammers’. Todavia, desde então, o italiano teve dificuldades em se afirmar, quer seja devido a lesões ou pelo fraco rendimento. Ainda assim, o emblema londrino não quer desistir do avançado de 24 anos e acredita que um empréstimo pode ser o que o jogador precisa para voltar à forma de outros tempos.Neste sentido, o Milan, que está no mercado à procura de soluções para o ataque, considera Scamacca uma opção viável face às poucas alternativas de Stefano Pioli para o último terço do terreno. Com a prevista saída de Zlatan Ibrahimovic no final da temporada, o conjunto de San Siro fica reduzido a apenas duas opções para o centro do ataque, Olivier Giroud e Divock Origi.