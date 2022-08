West Ham contrata internacional brasileiro Lucas Paquetá ao Lyon por valor recorde

O brasileiro Lucas Paquetá foi contratado pelo West Ham ao Lyon por uma verba próxima de 62 milhões de euros (ME), assinando contrato para as próximas cinco temporadas, anunciaram esta segunda-feira os clubes."Estou extremamente feliz por estar aqui. Espero que seja o princípio de uma jornada agradável. Espero que o meu tempo aqui seja de sucesso", afirmou o internacional canarinho (33 jogos, sete golos), em declarações reproduzidas no site do West Ham, 16.º classificado da Premier League com apenas uma vitória em quatro jornadas.

Já o Lyon (quarto classificado na Ligue 1 com sete pontos em três jogos), do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, detalhou os contornos do negócio, explicando que a transferência de Paquetá, contratado há duas épocas ao AC Milan por 20 ME, pode permitir um encaixe de 61,7 ME, incluíndo 18,7 ME de bónus por objetivos. O West Ham apenas falou numa transferência por valores recorde.

Mas parte da mais-valia realizada pelo Lyon vai para os cofres do AC Milan, já que os italianos reservaram no verão de 2020 uma 'fatia' de 15% sobre o lucro de uma futura transferência do talentoso médio de 25 anos.

Nas duas épocas em que atuou em França, Paquetá, novo número '11' do West Ham, realizou 78 partidas, contabilizando 21 golos e 14 assistências.